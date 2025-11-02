POL-DH: Nachtrag zur Pressemeldung der PI Diepholz vom 02.11.2025
Diepholz (ots)
Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Mofa Fahrer Am 01.11.2025, gegen 19:40 Uhr, befuhr ein 18-jähriger aus Sulingen mit seinem KKR, die B61 von Neuenkirchen in Richtung Bassum. Während des Abbiegevorgangs in die Sulinger Straße kommt der 18-jährige alleinbeteiligt zu Fall und verletzt sich leicht. Im Rahmen der Unfallaufnahme kann festgestellt werden, dass der 18-jährige Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol und berauschenden Mitteln steht. Zudem besteht kein Versicherungsschutz für das Kleinkraftrad.
PI Diepholz, Jaschek, POK, ---WDL---
