Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Nachtrag zur Pressemeldung der PI Diepholz vom 02.11.2025

Diepholz (ots)

Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Mofa Fahrer Am 01.11.2025, gegen 19:40 Uhr, befuhr ein 18-jähriger aus Sulingen mit seinem KKR, die B61 von Neuenkirchen in Richtung Bassum. Während des Abbiegevorgangs in die Sulinger Straße kommt der 18-jährige alleinbeteiligt zu Fall und verletzt sich leicht. Im Rahmen der Unfallaufnahme kann festgestellt werden, dass der 18-jährige Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol und berauschenden Mitteln steht. Zudem besteht kein Versicherungsschutz für das Kleinkraftrad.

PI Diepholz, Jaschek, POK, ---WDL---

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell