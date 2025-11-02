PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Nachtrag zur Pressemeldung der PI Diepholz vom 02.11.2025

Diepholz (ots)

Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Mofa Fahrer Am 01.11.2025, gegen 19:40 Uhr, befuhr ein 18-jähriger aus Sulingen mit seinem KKR, die B61 von Neuenkirchen in Richtung Bassum. Während des Abbiegevorgangs in die Sulinger Straße kommt der 18-jährige alleinbeteiligt zu Fall und verletzt sich leicht. Im Rahmen der Unfallaufnahme kann festgestellt werden, dass der 18-jährige Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol und berauschenden Mitteln steht. Zudem besteht kein Versicherungsschutz für das Kleinkraftrad.

PI Diepholz, Jaschek, POK, ---WDL---

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

  • 02.11.2025 – 12:32

    POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 02.11.2025

    Diepholz (ots) - Verkehrsunfall Marl Eine 59-jährige Frau aus Marl befuhr mit ihrem PKW die Osnabrücker Straße (B 51) in Richtung Diepholz. In Höhe der Straße Haßlinger Straße, beabsichtigte sie, nach links in diese abzubiegen und hielt ihr Fahrzeug auf Grund von Gegenverkehr verkehrsbedingt an. Dies übersah eine ihr nachfolgende 83-jährige Frau mit ihrem PKW aus Georgsmarienhütte und fuhr auf den stehenden PKW ...

  • 02.11.2025 – 10:08

    POL-DH: --- Wagenfeld-Ströhen - Schwerer Verkehrsunfall mit Unfallflucht ---

    Diepholz (ots) - Bei einem schweren Verkehrsunfall am Samstagnachmittag auf der Varreler Straße (L 347) wurde eine Mitfahrerin schwer verletzt, ein Fahrer leichter verletzt und der Verursacher flüchtete. Die Polizei sucht Zeugen! Gegen 16.30 Uhr befuhr ein 24-jähriger mit seinem Pkw die Varreler Straße von Dörrieloh in Richtung Ströhen. Der spätere ...

  • 02.11.2025 – 09:21

    POL-DH: --- Brockum - Markteröffnung und erster Markttag ---

    Diepholz (ots) - In Brockum wurde am Samstag der 465. Brockumer Markt eröffnet. Noch bis Dienstag erwartet der Veranstalter rund 250 000 Besucher. Aus polizeilicher Sicht verlief der erste Markttag überwiegend friedlich. Die Besucher feierten bei ausgelassener Stimmung bis in die Nacht. Die Polizei verzeichnete mehrere markttypische Straftaten und Sachverhalte. Zudem ...

