Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 02.11.2025

Diepholz (ots)

Verkehrsunfall Marl

Eine 59-jährige Frau aus Marl befuhr mit ihrem PKW die Osnabrücker Straße (B 51) in Richtung Diepholz. In Höhe der Straße Haßlinger Straße, beabsichtigte sie, nach links in diese abzubiegen und hielt ihr Fahrzeug auf Grund von Gegenverkehr verkehrsbedingt an. Dies übersah eine ihr nachfolgende 83-jährige Frau mit ihrem PKW aus Georgsmarienhütte und fuhr auf den stehenden PKW der Frau aus Marl auf. Durch den Aufprall auf ihren PKW wurde die 59-jährige Frau aus Marl leicht verletzt.

Schwaförden - Verkehrsunfallflucht auf Tankstellengelände Am Samstag, dem 01.11.2025, in der Zeit von 09:30 Uhr bis 13:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Beteiligter mit seinem Pkw auf dem Tankstellengelände in Schwaförden, Hauptstraße, einen abgestellten Transporter der Marke Opel. Nach dem Zusammenstoß mit dem Transporter verließ der unbekannte Beteiligte das Tankstellengelände in unbekannte Richtung. Die Schadenshöhe allein an dem Transporter wird auf rund 1.500 Euro geschätzt. Zeugen zu dem Unfall werden gebeten, sich bei der Polizei in Sulingen unter der Telefonnummer 04271-9490 zu melden.

Falls weitere, presserelevante Meldungen eingehen, werden diese unverzüglich nachgereicht.

PI Diepholz, Jaschek, POK, ---WDL---

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -
Mobil:
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz

