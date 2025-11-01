PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Barnstorf-Eydelstadt - Raubüberfall ---

Diepholz (ots)

Drei maskierte Männer haben am Samstagmorgen gegen 09.00 Uhr in Eydelstedt, Hüllen, einen 83-Jährigen in seinem Haus überfallen und ausgeraubt.

Gegen 09.00 Uhr klingelten die Drei an der Haustür des 83-Jährigen. Als dieser die Tür öffnete, drängten sie ihn unter Vorhalt einer Schußwaffe ins Haus und fesselten ihn an einen Stuhl. Anschließend durchsuchten sie das Haus nach Wertsachen. Mit unbekanntem Diebesgut flüchteten die Drei zu Fuß. Eine Nachbarin sah die flüchtenden Männer und begab sich sofort zum Haus des 83-Jährigen. Sie fand ihn am Stuhl gefesselt, aber äußerlich unverletzt. Sie alarmierten sofort die Polizei, die mit mehreren Streifenwagen nach den Flüchtenden fahndete. Auch ein Diensthund und eine Drohne der Feuerwehr waren in die Suche eingebunden. Die Fahndung bleib jedoch bis zum Mittag erfolglos. Die Polizei war den ganzen Tag mit der Spurensuche und ersten Ermittlungen beschäftigt.

Nach ersten Erkenntnissen werden die drei Männer wie folgt beschrieben: Alle Drei waren ca. 30 bis 40 Jahre alt und deutschsprachig. Zwei von ihnen waren groß und kräftig mit blonden Haaren. Der dritte Täter war etwa 170 cm groß und trug eine Brille.

Hinweise auf die Männer, oder verdächtige Fahrzeuge, nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Gissing
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

