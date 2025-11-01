PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 01.11.2025

Diepholz (ots)

Verkehrsunfall Drebber

Am Freitagabend, 31.10.2025, gegen 21:10 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Mann aus Drebber mit seinem PKW den Alten Bahnhofsweg in Richtung Drebber / B 51. Hierbei kommt er nach rechts von der Fahrbahn ab, touchiert einen dortigen Telefonmast und kommt anschließend auf dem angrenzenden Feld zum Stehen. Im Anschluss des Unfalles entfernte sich der Fahrer von der Unfallörtlichkeit, konnte aber im Nachgang auf Grund von Zeugen durch die Polizei ermittelt werden. Da der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Ein 17-jähriger Mitfahrer aus Hemsloh wurde durch den Unfall leicht verletzt.

Asendorf - Wohnungseinbrüche in Asendorf

Im Rosenwinkel in Asendorf ist es in den frühen Morgenstunden des 01.11.2025 zu insgesamt zwei Wohnungseinbruchdiebstählen gekommen. Zwischen 01:00 und 02:00 Uhr morgens sind die unbekannten Täter gewaltsam in ein Wohnhaus eingedrungen und haben dabei diverse Wertgegenstände erlangt. Darüber hinaus ist es in der unmittelbaren Nachbarschaft zu einem weiteren Einbruchsversuch gekommen, wobei die Täter hier mutmaßlich durch die Anwohnerschaft gestört worden sind und von einer weiteren Tatbegehung abgesehen haben. Etwaige Hinweise nimmt die Polizeidienststelle in Syke (Tel.: 04242 9690) entgegen.

Falls weitere, presserelevante Meldungen eingehen, werden diese unverzüglich nachgereicht.

PI Diepholz, Jaschek, POK, ---WDL---

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -)
Mobil:
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

