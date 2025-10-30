PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Diepholz - Körperverletzung, Polizei sucht Zeugen ---

Diepholz (ots)

Am Montagnachmittag gegen 16.45 Uhr wurden zwei Jugendliche in Diepholz an der Mollerstraße von vier unbekannten Jugendlichen beleidigt und geschlagen. Anschließend flüchteten die Unbekannten. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Die zwei 15-jährigen Jugendlichen waren auf dem Rückweg von MC Donalds in Richtung Stadtmitte. Als sie an der Mollerstraße in Richtung Kreisverkehr gingen, wurden sie von einer vierköpfigen Gruppe angesprochen, beleidigt und bespuckt. Damit nicht genug, die Unbekannten schlugen den Beiden ins Gesicht und traten sie. Erst als sie den Kreisverkehr erreichten, ließen sie von den Beiden ab und flüchteten. Die Jugendlichen sollen 14 bis 16 Jahre alt sein, ca. 165 bis 180 cm groß und komplett dunkel, schwarz, gekleidet. Die ganze Aktion hat sich zum Teil im Straßenverkehr zugetragen und einen kurzen Stau im Kreisverkehr verursacht. Die Polizei bittet Zeugen, die etwas beobachtet haben, oder auch ihre Hilfe angeboten haben, sich unter Tel. 05441 / 9710 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Gissing
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

