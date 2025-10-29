PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Bruchhausen-Vilsen, Trecker in Brand - Asendorf, Rehen ausgewichen und gegen Baum geprallt ---

Diepholz (ots)

Bruchhausen-Vilsen - Traktor in Brand

Aus noch ungeklärter Ursache geriet am Dienstagnachmittag gegen 14.55 Uhr auf einer Wiese in Nenndorf ein Traktor in Brand. Als die Feuerwehr und die Polizei eintrafen, stand der Trecker bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr löschte das Feuer, konnte aber ein Ausbrennen nicht verhindern. Nach ersten Erkenntnissen ist das Feuer im Bereich der Batterie ausgebrochen. Da zum Brandzeitpunkt niemand in der Nähe des Treckers war, musste der Eigentümer anschließend informiert werden. Die Polizei hat den ausgebrannten Trecker beschlagnahmt und die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Schaden beträgt ca. 55000 Euro.

Asendorf - Rehen ausgewichen und gegen Baum geprallt

Ein 18-jähriger Pkw-Fahrer ist am Dienstagabend gegen 22.30 Uhr Im Hagen mehreren Rehen ausgewichen. Er verlor dabei die Kontrolle über den Pkw, kam von der Straße ab und kollidierte mit einem Baum. Der 18-Jährige befuhr die Straße Im Hagen in Richtung Helzendorf, als mehrere Rehe die Fahrbahn querten. Der Rettungsdienst versorgte den leicht verletzten 18-Jährigen und brachte ihn anschließend in ein Krankenhaus. Der Pkw musste abgeschleppt werden, der Schaden beträgt ca. 5500 Euro.

