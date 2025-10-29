Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Stuhr, Mit Gegenverkehr kollidiert - Handtaschendiebin festgehalten ---

Diepholz (ots)

Stuhr - Mit Gegenverkehr kollidiert

Am Dienstagabend gegen 19.00 Uhr kollidierten auf der Kladdinger Straße zwei Pkw. Ein 83-jähriger Fahrer war mit seinem Pkw in Richtung Stuhr unterwegs und geriet in einer Kurve nach links in den Gegenverkehr. Sein Pkw touchierte den entgegenkommenden Pkw eines 42-jährigen Fahrers. Zum Glück kam es nicht zum Frontalzusammenstoß, so dass nur der 83-jährige Fahrer leicht verletzt wurde. Zeugen gaben gegenüber der Polizei an, der 83-Jährige sei auch vor dem Unfall bereits mehrere Male leicht von der Straße abgekommen. Aufgrund der Gesamtumstände beschlagnahmte die Polizei den Führerschein des 83-Jährigen. Er wurde zur Beobachtung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt ca. 21000 Euro. Die Kladdinger Straße war für die Unfallaufnahme für rund eine Stunde voll gesperrt.

Stuhr - Handtaschendiebin festgehalten

Zwei couragierte Zeuginnen verhinderten am Dienstagmittag gegen 14.00 Uhr einen Handtaschendiebstahl und hielten die Diebin bis zum Eintreffen der Polizei fest. Eine 32-Jährige war von den Zeuginnen dabei beobachtet worden, wie sie in der Henleinstraße bei Marktkauf einer Kundin die Handtasche entwendete. Die beiden Frauen sprachen die Diebin an und hielten sie fest. Die überraschte Kundin und Marktmitarbeiter verständigten die Polizei. Die Polizei nahm den Diebstahl auf, gab der Kundin die Handtasche zurück und leitete gegen die 32-Jährige ein Strafverfahren ein. Vom Markt bekam die Frau noch ein Hausverbot ausgesprochen.

