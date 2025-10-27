Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Drebber, Missglücktes Überholmanöver - Diepholz, Diebstahl aus Pkw ---

Diepholz (ots)

Drebber - Missglücktes Überholmanöver

Am Sonntagnachmittag gegen 14.20 Uhr wurden zwei Personen bei einem missglückten Überholmanöver verletzt. Ein 50-jähriger Pkw-Fahrer befuhr zusammen mit seinem 12-jährigen Mitfahrer die Straße Im Flecken (B 51) von Barnstorf in Richtung Diepholz. Als er ein vor ihm fahrendes Fahrzeug überholen wollte, setzte auch die 60-jährige Fahrerin eines ihm folgenden Pkw zum Überholen an. Beide Pkw kollidierten, dabei wurden der 50-jährige Fahrer und sein 12-jähriger Mitfahrer leicht verletzt. Sie versorgte der Rettungsdienst. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt ca. 18000 Euro.

Diepholz - Diebstahl aus Pkw

Unbekannte haben in der Zeit von Samstag, 23 Uhr, bis Sonntag, 14 Uhr, in der Melkerstraße einen Pkw aufgebrochen. Der Unbekannte zerstörte eine Fensterscheibe hinten auf der Beifahrerseite und entwendete aus dem Opel Astra ein Laptop und eine Bargeldtasche. Anschließend flüchtete der Dieb unerkannt. Hinweise nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell