POL-DH: Pressemitteilung Polizeiinspektion Diepholz vom 26.10.2025

Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden in Mellinghausen

Am 25.10.2025, gegen 11:20 Uhr, befuhr der Bet. 01 (M, 33 Jahre, aus Wallenhorst) mit seinem Transportfahrzeug die Bulter Straße in Mellinghausen in Fahrtrichtung des Bremer Wegs. An der Kreuzung der beiden Straßen übersah der Bet. 01 die Vorfahrt des bevorrechtigten Bet. 02 (M, 62 Jahre, aus Mellinghausen), der mit seinem Pkw den Bremer Weg befuhr. In Folge des Zusammenstoßes wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt. Der Schaden wird auf rund 26.000 Euro geschätzt. Die beiden Beteiligten blieben unverletzt.

Verkehrsunfall mit verletzten Beteiligten und hohem Sachschaden in Sudwalde

Aus bislang ungeklärter Ursache kam am 25.10.2025, gegen 13:58 Uhr, der Bet. (M, 64 Jahre, aus Bremen) mit seinem Pkw auf der Mallinghäuser Straße (L356) in Fahrtrichtung Sudwalde nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug prallte gegen einen Straßenbaum. Der Fahrzeugführer und seine Beifahrerin wurden leicht verletzt und mussten in einem Krankenhaus behandelt werden. An dem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von mindestens 40.000 Euro.

Trunkenheitsfahrt in Weyhe-Dreye

Am Samstagmorgen, gegen 06:20 Uhr, teilte ein Zeuge der Polizei mit, dass ein vor ihm fahrender VW Caddy auf dem Autobahnzubringer Arsten gegen eine Leitplanke gefahren und anschließend weitergefahren wäre. Anschließend konnte der VW Caddy im Bereich Weyhe-Dreye angehalten und kontrolliert werden. Am Steuer saß ein 53-jähriger Mann aus Riede. Ein Vortest ergab einen Promillewert von 1,98. Ihm wurde auf der Wache eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein konnte bislang nicht beschlagnahmt werden. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Verkehrsunfall mit zwei Verletzten in Weyhe-Melchiorshausen

Am Samstagnachmittag ereignete sich in Weyhe-Melchiorshausen, auf der Melchiorshauser Straße, ein Verkehrsunfall zwischen einem VW Multivan und einem VW Polo. Ein 67 und 69 Jahre altes Paar aus Weyhe fuhr mit seinem VW Polo auf der Melchiorshauser Straße in Richtung der Waldkater-Kreuzung. Ein 56-jähriger Weyher fuhr mit seinem Multivan auf der Straße Hinter dem Felde in Richtung der Melchiorshauser Straße. An der Kreuzung beachtete er nicht die Vorfahrt des VW Polo, sodass beide Fahrzeuge zusammenstießen. Das Paar aus Weyhe wurde verletzt in ein Bremer Krankenhaus eingeliefert. Der VW Polo wurde stark beschädigt abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von über 16.000,-EUR

