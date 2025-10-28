Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Wagenfeld - Diebstahl von GPS-Geräten ---

Diepholz (ots)

Von einem Hof eines landwirtschaftlichen Betriebes in der Sulinger Straße haben unbekannte Diebe GPS-Lenksysteme im Wert von ca. 40000 Euro entwendet. In der Zeit von Sonntag, 16 Uhr, bis Montag, 08 Uhr, montierten die Diebe von drei Traktoren, die auf dem Hof standen, die automatischen GPS-Lenksysteme ab und entwendeten sie.

Hinweise nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell