PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Diepholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Bruchhausen-Vilsen - Diebstahl aus Rohbau und Baucontainer ---

Diepholz (ots)

In der Zeit von Freitag bis Sonntag sind unbekannte Täter in den Rohbau eines Mehrparteienhauses in der Kanalstraße eingebrochen und haben Baumaschinen und Werkzeuge im Wert von ca. 6000 Euro entwendet. Auf dem Baugelände wurde auch ein Baucontainer aufgebrochen. Aus ihm entwendeten die Unbekannten Akkus, Ladegeräte und einen Kompressor. Der Schaden dort beträgt ca. 1500 Euro. Zum Abtransport des Diebesgutes müssen die Diebe ein Fahrzeug benutzt haben, daher bitte die Polizei verdächtige Beobachtungen zu melden. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Gissing
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Diepholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Diepholz
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Diepholz
Alle Meldungen Alle
  • 27.10.2025 – 10:27

    POL-DH: --- Drebber, Missglücktes Überholmanöver - Diepholz, Diebstahl aus Pkw ---

    Diepholz (ots) - Drebber - Missglücktes Überholmanöver Am Sonntagnachmittag gegen 14.20 Uhr wurden zwei Personen bei einem missglückten Überholmanöver verletzt. Ein 50-jähriger Pkw-Fahrer befuhr zusammen mit seinem 12-jährigen Mitfahrer die Straße Im Flecken (B 51) von Barnstorf in Richtung Diepholz. Als er ein vor ihm fahrendes Fahrzeug überholen wollte, ...

    mehr
  • 26.10.2025 – 13:02

    POL-DH: Pressemitteilung Polizeiinspektion Diepholz vom 26.10.2025

    Diepholz (ots) - Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden in Mellinghausen Am 25.10.2025, gegen 11:20 Uhr, befuhr der Bet. 01 (M, 33 Jahre, aus Wallenhorst) mit seinem Transportfahrzeug die Bulter Straße in Mellinghausen in Fahrtrichtung des Bremer Wegs. An der Kreuzung der beiden Straßen übersah der Bet. 01 die Vorfahrt des bevorrechtigten Bet. 02 (M, 62 Jahre, aus ...

    mehr
  • 24.10.2025 – 10:04

    POL-DH: --- Twistringen - Fußgänger tödlich verletzt ---

    Diepholz (ots) - In der Harpstedter Straße ist am Freitagmorgen gegen 07.30 Uhr ein Fußgänger bei einem Verkehrsunfall tödlich verletzt worden. Der 68-jährige Fußgänger war, aus noch unbekannten Gründen, in der Harpstedter Straße in Höhe der Straße Zur Mühle unvermittelt und ohne auf den Verkehr zu achten auf die Fahrbahn getreten. Dort lief er direkt vor einen Lkw, der die Harpstedter Straße befuhr. Durch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren