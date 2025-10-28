Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Bruchhausen-Vilsen - Diebstahl aus Rohbau und Baucontainer ---

Diepholz (ots)

In der Zeit von Freitag bis Sonntag sind unbekannte Täter in den Rohbau eines Mehrparteienhauses in der Kanalstraße eingebrochen und haben Baumaschinen und Werkzeuge im Wert von ca. 6000 Euro entwendet. Auf dem Baugelände wurde auch ein Baucontainer aufgebrochen. Aus ihm entwendeten die Unbekannten Akkus, Ladegeräte und einen Kompressor. Der Schaden dort beträgt ca. 1500 Euro. Zum Abtransport des Diebesgutes müssen die Diebe ein Fahrzeug benutzt haben, daher bitte die Polizei verdächtige Beobachtungen zu melden. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell