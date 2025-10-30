PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Asendorf - Falsche Handwerker ---

Diepholz (ots)

Zwei unbekannte Männer gaben sich am Mittwochmittag gegen 13.00 Uhr im Altenfelder Weg als Handwerker aus, die eine Heizungskontrolle durchführen. Eine 62-jährige Hausbewohnerin glaubte zunächst dem Vorhaben und ließ die beiden Männer ins Haus. Als diese sich dann auffällig verhielten, durchschaute sie das Vorhaben und vertrieb die beiden Unbekannten. Ein Täter soll ca. 25 Jahre alt, ca. 170 bis 180 cm groß und dunkel gekleidet gewesen sein. Er trug kurze Haare und sprach schlechtes Deutsch. Den zweiten Täter konnte die Hausbewohnerin nicht beschreiben. Hinweise auf die beiden unbekannten Männer nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Gissing
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

