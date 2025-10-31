POL-DH: Pressemeldung der Polizeiinspektion Diepholz vom 31.10.2025
Diepholz (ots)
Polizeikommissariat Syke
Verkehrsunfall in Bruchhausen-Vilsen
Am Donnerstag, den 30.10.2025, befuhr gegen 15:00 Uhr eine 70-Jährige Frau aus Bruchhausen-Vilsen mit ihrem Pkw die Straße Oesedum in Bruchhausen-Vilsen. Als sie nach links in die Ochtmannier Dorfstraße abbog, übersah sie die ihr entgegenkommende 45-jährige Fahrerin eines Transporters aus Bücken. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Die beiden Unfallbeteiligten wurden hierbei leicht verletzt. Beide Fahrzeuge mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Es entstand ein Schaden von 16.000 Euro.
