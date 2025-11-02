Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Brockum - Markteröffnung und erster Markttag ---

Diepholz (ots)

In Brockum wurde am Samstag der 465. Brockumer Markt eröffnet. Noch bis Dienstag erwartet der Veranstalter rund 250 000 Besucher.

Aus polizeilicher Sicht verlief der erste Markttag überwiegend friedlich. Die Besucher feierten bei ausgelassener Stimmung bis in die Nacht. Die Polizei verzeichnete mehrere markttypische Straftaten und Sachverhalte. Zudem unterstützte die Polizei eine Kontrolle des Landkreises.

Die Polizei wird auch am heutigen Sonntag auf dem Markt Präsenz zeigen, um u.a. Diebstählen vorzubeugen. Alle Besucher werden gebeten, ihre Wertsachen möglichst dicht am Körper zu tragen, um Dieben gar keine Gelegenheit zu geben.

