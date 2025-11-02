Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Wagenfeld-Ströhen - Schwerer Verkehrsunfall mit Unfallflucht ---

Diepholz (ots)

Bei einem schweren Verkehrsunfall am Samstagnachmittag auf der Varreler Straße (L 347) wurde eine Mitfahrerin schwer verletzt, ein Fahrer leichter verletzt und der Verursacher flüchtete. Die Polizei sucht Zeugen!

Gegen 16.30 Uhr befuhr ein 24-jähriger mit seinem Pkw die Varreler Straße von Dörrieloh in Richtung Ströhen. Der spätere Unfallverursacher fuhr in entgegengesetzter Richtung. In einer Linkskurve geriet sein Pkw über die Straßenmitte in den Gegenverkehr. Um einen Zusammenprall zu verhindern, wich der 24-Jährige mit seinem Pkw aus, geriet in den Seitenraum und kollidierte mit einem Baum. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt, seine 23-jährige Mitfahrerin jedoch wurde mit schwersten, aber nicht lebensgefährlichen, Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfallverursacher flüchtete, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Laut Zeugen handelt es sich bei dem geflüchteten Fahrzeug vermutlich um einen VW-Passat mit HB... Kennzeichen.

Der Pkw des 24-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt ca. 12000 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen des Verkehrsunfalles sich unter Tel. 05441 / 9710 zu melden.

