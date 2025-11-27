Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zwei Polizeibeamte verletzt

Stadtilm (Ilm-Kreis) (ots)

Gestern Abend kam es gegen 23.00 Uhr zu einem Polizeieinsatz in der Unteren Markstraße. Hier waren ein 32-Jähriger (deutsch) und eine 25-Jährige (deutsch) in Streit geraten. Während der polizeilichen Maßnahmen war der alkoholisierte Mann äußerst aggressiv und leistete Widerstand. Dabei wurden zwei Polizeibeamte leicht verletzt. Der 32-Jährige erlitt ebenfalls Verletzungen, er wurde in Unterbindungsgewahrsam genommen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (ah)

