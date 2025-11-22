PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1101) Versammlungsgeschehen in Nürnberg am 22.11.2025

Nürnberg (ots)

Am Samstagnachmittag (22.11.2025) fanden in Nürnberg mehrere teils sich fortbewegende Versammlungen statt. Das Einsatzgeschehen blieb weitgehend störungsfrei.

Ab etwa 12:30 Uhr fanden im Verlauf des Nachmittags sowohl in der Nürnberger Innenstadt als auch in Gostenhof in Summe sechs Versammlungen teils mit entsprechenden Aufzügen statt. Zu nennenswerten Störungen kam es nicht.

   - Hallplatz: "Staatsstreich beenden - Deutschland retten!" - 50 
     Teilnehmer
   - Hallplatz: "Mahnwache gegen die Montagsdemo vom Team 
     Menschenrechte", "Spirituelle Reinigung der Stadt Nürnberg", 
     "Vor Gott sind alle Menschen gleich!" und "Wer Hass sät, wird 
     nur Dummheit ernten / Protestkundgebung zu Demo TMR" - in Summe 
     70 Teilnehmer
   - Veit-Stoß-Platz: "Gegen Wehrpflicht und Militarisierung" - 200 
     Teilnehmer

Eine weitere Versammlung mit dem Titel "Solidarität mit 'Palestine Action' in UK und für einen Stopp des Genozid in Gaza" begann gegen 16:00 Uhr mit rund 25 Teilnehmern im Bereich des Königstors und dauert zur Stunde noch an.

Unter der Leitung der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte waren Kräfte der Polizeiinspektion Zentrale Einsatzdienste Mittelfranken, der Verkehrspolizei Nürnberg, der Kriminalpolizei Nürnberg sowie der Bayerischen Bereitschaftspolizei im Einsatz.

Erstellt durch: Marc Siegl

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

