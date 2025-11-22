Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1101) Versammlungsgeschehen in Nürnberg am 22.11.2025

Nürnberg (ots)

Am Samstagnachmittag (22.11.2025) fanden in Nürnberg mehrere teils sich fortbewegende Versammlungen statt. Das Einsatzgeschehen blieb weitgehend störungsfrei.

Ab etwa 12:30 Uhr fanden im Verlauf des Nachmittags sowohl in der Nürnberger Innenstadt als auch in Gostenhof in Summe sechs Versammlungen teils mit entsprechenden Aufzügen statt. Zu nennenswerten Störungen kam es nicht.

- Hallplatz: "Staatsstreich beenden - Deutschland retten!" - 50 Teilnehmer - Hallplatz: "Mahnwache gegen die Montagsdemo vom Team Menschenrechte", "Spirituelle Reinigung der Stadt Nürnberg", "Vor Gott sind alle Menschen gleich!" und "Wer Hass sät, wird nur Dummheit ernten / Protestkundgebung zu Demo TMR" - in Summe 70 Teilnehmer - Veit-Stoß-Platz: "Gegen Wehrpflicht und Militarisierung" - 200 Teilnehmer

Eine weitere Versammlung mit dem Titel "Solidarität mit 'Palestine Action' in UK und für einen Stopp des Genozid in Gaza" begann gegen 16:00 Uhr mit rund 25 Teilnehmern im Bereich des Königstors und dauert zur Stunde noch an.

Unter der Leitung der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte waren Kräfte der Polizeiinspektion Zentrale Einsatzdienste Mittelfranken, der Verkehrspolizei Nürnberg, der Kriminalpolizei Nürnberg sowie der Bayerischen Bereitschaftspolizei im Einsatz.

Erstellt durch: Marc Siegl

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell