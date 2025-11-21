Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1098) Streit zwischen Autofahrer und Fahrradfahrer eskaliert - Festnahme

Nürnberg (ots)

Am 20.11.2025 (Donnerstag) kam es im Nürnberger Stadtteil Sankt Leonhard zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Radfahrer und einem Autofahrer. Die Polizei nahm beide Personen fest.

Gegen 19:00 Uhr geriet ein 25-jähriger russischer Autofahrer im Bereich der Schwabacher Straße und des Frankenschnellwegs mit einem 46-jährigen ungarischen Radfahrer in Streit. Der Radfahrer soll im Vorfeld eine Bierflasche gegen den BMW X7 des 25-Jährigen geworfen haben. Als der Autofahrer ihn zur Rede stellte, gerieten beide körperlich aneinander. Dabei setzte der Radfahrer eine herumliegende Holzlatte sowie Pfefferspray ein.

Eine Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-West nahm beide Personen vorläufig fest. Der 46-Jährige war mit über 1 Promille deutlich alkoholisiert und es ergaben sich Hinweise auf einen vorangegangenen Drogenkonsum. Bei dem 25-jährigen Autofahrer fanden die Beamten neben einer größeren Menge Bargeld auch eine höhere Menge an Arzneimitteln und verbotenen Betäubungsmitteln.

Gegen die Tatverdächtigen leiteten die Beamten unter anderem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung sowie nach dem Betäubungsmittelgesetz ein.

Erstellt durch: Michael Sebald

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell