POL-MFR: (1097) Mutmaßliche Diebe auf frischer Tat festgenommen

Nürnberg (ots)

In der Nacht von Donnerstag (20.11.2025) auf Freitag (21.11.2025) machten sich drei Männer auf einer Baustelle im Nürnberger Stadtteil Schweinau zu schaffen. Die Polizei konnte alle drei Personen festnehmen.

Gegen 02:20 Uhr stellten zivile Kräfte der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte drei Männer auf einer Baustelle in der Georg-Elser-Straße fest. Die Männer verschafften sich gerade Zutritt zu einem dort abgestellten Baucontainer. Die drei Tatverdächtigen konnten noch vor Ort durch die Beamten vorläufig festgenommen werden. Sie hatten bereits mehrere Kupferrohre und Kabel mutmaßlich zum Abtransport in einem Sack bereitgestellt. Bei den Tatverdächtigen handelte es sich um zwei Russen im Alter von 32 Jahren und 39 Jahren sowie einen 38-Jährigen aus Kasachstan.

Die Beamten leiteten gegen die Tatverdächtigen ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls ein. Gegen den 38-Jährigen bestand in einer anderen Sache ein Untersuchungshaftbefehl, weshalb er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde.

