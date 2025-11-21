PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1095) Mann im Nürnberger Stadtteil Johannis mit Messer angegriffen - Ermittler suchen weitere Zeugen

Nürnberg (ots)

Bereits Samstagnacht (15.11.2025) kam es zu einem Angriff gegen einen 29-jährigen Syrer im Nürnberger Norden. Ein unbekannter Täter schwang mit einem großen Messer in Richtung des Halses des 29-Jährigen, verfehlte ihn jedoch. Die Nürnberger Mordkommission hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

Am 15.11.2025, gegen 22:40 Uhr, lief der 29-Jährige die Johannisstraße entlang. Auf Höhe der Helmstraße wurde er von mehreren unbekannten Personen angesprochen. Einer zog ein großes Messer aus seiner Jacke und schwang damit in Richtung des Halses des 29-Jährigen. Dieser konnte dem Schlag jedoch ausweichen und blieb unverletzt. In der Rangelei mit den Tätern verlor der Geschädigte seine Jacke und seinen Rucksack und flüchtete in die Helmstraße.

Während der Geschädigte um Hilfe schrie, rannten die unbekannten Täter in Richtung Schnieglinger Straße davon. Eine weitere Person aus der Gruppe flüchtete mit einem schwarzen Opel. Die Flucht der Täter dürfte von unbeteiligten Passanten beobachtet worden sein.

Als der 29-Jährige wieder in die Helmstraße zurückkehrte bemerkte er, dass seine Jacke und sein Mobiltelefon entwendet wurden. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnten die Personen nicht aufgegriffen werden.

Von den Unbekannten liegen folgende Personenbeschreibungen vor:

Täter:

Männlich, ca 20 Jahre alt, lockiges Haar, südländisches Erscheinungsbild. Er trug einen braunen Pyjama.

Zu den übrigen drei Personen ist lediglich bekannt, dass es sich ebenfalls um Männer mit südländischem Aussehen handelte und einer von ihnen eine schwarze Maske trug.

Aufgrund der Tathandlung werden die weiteren Ermittlungen von der Nürnberger Mordkommission wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes geführt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den unbekannten Tätern oder dem schwarzen Opel geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 3333 beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken zu melden.

Erstellt durch: Kai Schmidt / bl

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Alle Meldungen Alle
  • 21.11.2025 – 10:47

    POL-MFR: (1094) Einbruch in Reihenhaus - Zeugen gesucht

    Oberasbach (ots) - Am Donnerstagabend (20.11.2025) brachen Unbekannte in ein Reihenhaus in Oberasbach (Lkrs. Fürth) ein. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. Die Wohnungsinhaber des Reihenhauses im Finkenweg waren von ca. 17:15 Uhr bis 19:30 Uhr nicht zu Hause. Diesen Zeitraum nutzten Unbekannte um sich gewaltsam über die Terrassentür Zugang zu den Innenräumen zu verschaffen. Der oder die Täter ...

    mehr
  • 20.11.2025 – 14:35

    POL-MFR: (1093) Unbekannter versuchte Mann zu berauben - Zeugen gesucht

    Nürnberg (ots) - In der Nacht von Sonntag (16.11.2025) auf Montag (17.11.2025) versuchte ein bislang unbekannter Täter einen 55-Jährigen in Nürnberg zu berauben. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich zu melden. Der Geschädigte (55, deutsch) gibt an, gegen 02:50 Uhr im Bereich des Opernhauses, hier wohl in einer kleineren Seitenstraße unterwegs gewesen zu sein. ...

    mehr
  • 20.11.2025 – 12:15

    POL-MFR: (1092) Mehrere hundert Kilo Kupferkabel in Feucht gestohlen - Zeugenaufruf

    Feucht (ots) - Unbekannte sind von Dienstag (18.11.2025) auf Mittwoch (19.11.2025) in das Firmengelände des Bauhofes Feucht eingedrungen und haben dort mehrere hundert Kilo Kupferkabel entwendet. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen. Die Täter verschafften sich zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen gewaltsam Zugang zum Gelände des Bauhofes in der Nürnberger ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren