PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1094) Einbruch in Reihenhaus - Zeugen gesucht

Oberasbach (ots)

Am Donnerstagabend (20.11.2025) brachen Unbekannte in ein Reihenhaus in Oberasbach (Lkrs. Fürth) ein. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Die Wohnungsinhaber des Reihenhauses im Finkenweg waren von ca. 17:15 Uhr bis 19:30 Uhr nicht zu Hause. Diesen Zeitraum nutzten Unbekannte um sich gewaltsam über die Terrassentür Zugang zu den Innenräumen zu verschaffen.

Der oder die Täter durchwühlten die Innenräume und flüchteten mit Beute in noch unbekannter Höhe.

Der Kriminaldauerdienst führte vor Ort eine Spurensicherung durch. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Fachkommissariat der Fürther Kriminalpolizei. Die Beamten bitten Personen, die Verdächtiges wahrgenommen haben, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Erstellt durch: Janine Mendel / bl

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Alle Meldungen Alle
  • 20.11.2025 – 14:35

    POL-MFR: (1093) Unbekannter versuchte Mann zu berauben - Zeugen gesucht

    Nürnberg (ots) - In der Nacht von Sonntag (16.11.2025) auf Montag (17.11.2025) versuchte ein bislang unbekannter Täter einen 55-Jährigen in Nürnberg zu berauben. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich zu melden. Der Geschädigte (55, deutsch) gibt an, gegen 02:50 Uhr im Bereich des Opernhauses, hier wohl in einer kleineren Seitenstraße unterwegs gewesen zu sein. ...

    mehr
  • 20.11.2025 – 12:15

    POL-MFR: (1092) Mehrere hundert Kilo Kupferkabel in Feucht gestohlen - Zeugenaufruf

    Feucht (ots) - Unbekannte sind von Dienstag (18.11.2025) auf Mittwoch (19.11.2025) in das Firmengelände des Bauhofes Feucht eingedrungen und haben dort mehrere hundert Kilo Kupferkabel entwendet. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen. Die Täter verschafften sich zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen gewaltsam Zugang zum Gelände des Bauhofes in der Nürnberger ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren