Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1091) Brand eines großen Holzstapels - Kriminalpolizei geht von Brandstiftung aus und sucht Zeugen

Ansbach (ots)

Am Mittwochmittag (19.11.2025) brannte im Landkreis Ansbach ein größerer Holzstapel. Die Kriminalpolizei Ansbach ermittelt wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung und bittet um Zeugenhinweise.

Am 19.11.2025, gegen 13:00 Uhr, brannte in Untereichenbach ein größerer Holzstapel. Das Holzlager befand sich am Rand eines Grundstücks. Am Löscheinsatz waren mehrere freiwillige Feuerwehren aus dem Umland beteiligt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 28.000 Euro.

Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Ansbach hat die weitere Sachbearbeitung übernommen. Im Zuge der ersten Ermittlungen ergaben sich Anhaltspunkte, die auf eine vorsätzliche Brandstiftung schließen lassen. Die Beamten bitten Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Brandortes aufgefallen sind, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 3333 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Erstellt durch: Kai Schmidt / mc

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

