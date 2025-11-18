PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1088) Raub eines Geldbeutels - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots)

Am Montagabend (17.11.2025) beraubten vermutlich zwei unbekannte Täter einen Mann im Nürnberger Stadtteil Langwasser. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Der 43-jährige lettische Mann stieg gegen 21:20 Uhr an der U-Bahnhaltestelle Langwasser-Nord aus und ging zu Fuß in die Watzmannstraße, als ein unbekannter Mann ihn ansprach. Mutmaßlich von hinten soll den 43-Jährigen eine weitere Person niedergeschlagen haben. Später bemerkte er das Fehlen seiner Geldbörse. Der 43-Jährige erlitt Schürfwunden im Gesicht und an den Händen.

Der Geschädigte kann einen der Täter wie folgt beschreiben:

Er ist etwa 170 cm groß, hat eine normale Figur und trug einen dunklen Kapuzenpulli. Seine Haare sollen seitlich kurz und oben lockig gewesen sein.

Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Nürnberg hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Raubes aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 3333 zu melden.

Erstellt durch: Michael Sebald / bl

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Alle Meldungen Alle
  • 18.11.2025 – 10:40

    POL-MFR: (1087) Zeugenaufruf nach schadensträchtigem Einbruch in Bildungseinrichtung

    Neustadt a.d.Aisch (ots) - In der Nacht von Sonntag (16.11.2025) auf Montag (17.11.2025) brachen Unbekannte in eine Bildungseinrichtung in Neustadt a. d. Aisch ein. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Die Täter verschafften sich zwischen 15:30 Uhr (Sonntag) und 07:00 Uhr (Montag) über eine Schiebetür im Eingangsbereich des Gebäudes Zutritt zum Anwesen in der ...

    mehr
  • 18.11.2025 – 10:34

    POL-MFR: (1086) Einbruch in soziale Einrichtung - Zeugen gesucht

    Feuchtwangen (ots) - Im Zeitraum von Freitagabend (14.11.2025) bis Montagfrüh (17.11.2025) brachen Unbekannte in ein Bürogebäude in Feuchtwangen ein. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise. Zwischen 17:00 Uhr (Freitag) und 07:00 Uhr (Montag) drangen die Einbrecher gewaltsam in das Hauptbüro der Einrichtung im Esbacher Weg ein. Hier brachen sie einen Tresor auf und ...

    mehr
  • 18.11.2025 – 10:03

    POL-MFR: (1085) Mann fuhr mit Radlader in Juwelier und Imbiss - Festnahme noch während der Tat

    Fürth (ots) - In den frühen Morgenstunden des heutigen Dienstags (18.11.2025) fuhr ein 37-Jähriger in Fürth mit einem Radlader durch das Schaufenster eines Juweliers und anschließend frontal in einen Imbiss. Polizeibeamte nahmen ihn noch im Geschäft fest. Gegen 04:15 Uhr wurden Anwohner durch einen lauten Knall auf das Geschehen aufmerksam und verständigten die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren