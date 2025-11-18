Polizeipräsidium Mittelfranken
POL-MFR: (1087) Zeugenaufruf nach schadensträchtigem Einbruch in Bildungseinrichtung
Neustadt a.d.Aisch (ots)
In der Nacht von Sonntag (16.11.2025) auf Montag (17.11.2025) brachen Unbekannte in eine Bildungseinrichtung in Neustadt a. d. Aisch ein. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.
Die Täter verschafften sich zwischen 15:30 Uhr (Sonntag) und 07:00 Uhr (Montag) über eine Schiebetür im Eingangsbereich des Gebäudes Zutritt zum Anwesen in der Alleestraße. Hier entwendeten sie unter anderem einen Tresor und durchwühlten mehrere Büros. Die Einbrecher entwendeten Bargeld in bislang nicht bekannter Höhe und verursachten einen Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich.
Die Spurensicherung kam vor Ort. Das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112 3333.
Erstellt durch: Kai Schmidt / bl
