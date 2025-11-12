PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PPMZ: Nachtrag zur PM zum Verkehrsunfall nach medizinischem Notfall in Mainz

Mainz (ots)

Der 57-jährige Autofahrer, der am Mittwochvormittag, 12.11.2025, nach derzeitigem Erkenntnisstand im Zusammenhang mit einem medizinischen Notfall allein verunfallte, ist gestorben. Er war zunächst reanimiert und anschließend ins Krankenhaus gebracht worden.

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern derweil an.

Die Sperrung der Wallstraße wurde nach umfangreicher Sachverhaltsaufnahme aufgehoben.

