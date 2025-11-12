Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Wallstraße in Mainz nach medizinischem Notfall mit Alleinunfall vollgesperrt

Mainz (ots)

Nach einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person musste die Wallstraße im Mainzer Stadtteil Hartenberg-Münchfeld am Mittwochvormittag, 12.11.2025, vorübergehend vollgesperrt werden. Nach derzeitigem Erkenntnisstand kam ein 57-jähriger Autofahrer vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls von der Straße ab. Das Fahrzeug kam in einem angrenzenden Gebüsch zum Stehen. Hinzugerufene Rettungskräfte führten eine Reanimation durch und verbrachten den Mann ins Krankenhaus. Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Ermittlungen dauern an.

