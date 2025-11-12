PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Wallstraße in Mainz nach medizinischem Notfall mit Alleinunfall vollgesperrt

Mainz (ots)

Nach einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person musste die Wallstraße im Mainzer Stadtteil Hartenberg-Münchfeld am Mittwochvormittag, 12.11.2025, vorübergehend vollgesperrt werden. Nach derzeitigem Erkenntnisstand kam ein 57-jähriger Autofahrer vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls von der Straße ab. Das Fahrzeug kam in einem angrenzenden Gebüsch zum Stehen. Hinzugerufene Rettungskräfte führten eine Reanimation durch und verbrachten den Mann ins Krankenhaus. Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 12.11.2025 – 11:17

    POL-PPMZ: Diebstahl eines E-Scooters in Mainz

    Mainz-Neustadt (ots) - Am Dienstag, den 11.11.2025, kam es gegen 10:30 Uhr in der Erthalstraße in der Mainzer Neutstadt zu einem Diebstahl eines E-Scooters. Der Geschädigte stellte seinen E-Scooter im Eingangsbereich eines Lebensmittelgeschäfts unabgeschlossen ab und begab sich in die Filiale. Als er anschließend zurückkehrte, stellte er fest, dass sein E-Scooter entwendet worden war. Nach bisherigen Erkenntnissen ...

    mehr
  • 11.11.2025 – 13:19

    POL-PPMZ: 90-jährige Frau in Mainz von Taschendieb bestohlen

    Mainz (ots) - Eine 90-jährige Frau ist am Montag, 10.11.2025, gegen 11:40 Uhr in der Langenbeckstraße in der Mainzer Oberstadt ins Visier eines Taschendiebes geraten. Die Seniorin war zuvor in einem Supermarkt einkaufen. Ihre Geldbörse hatte sie zuvor in einer Rolltasche verstaut. Unterwegs bemerkte sie ein Geräusch, das dem Öffnen des Klettverschlusses ihrer Tasche ähnelte. Als sie sich umdrehte, sprach sie ein ...

    mehr
  • 11.11.2025 – 13:00

    POL-PPMZ: Beim Abbiegen Fußgängerin angefahren

    Mainz (ots) - Am Montag, 10.11.2025, gegen 16:45 Uhr kam es in der Langenbeckstraße in der Mainzer Oberstadt zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Fußgängerin verletzt wurde. Nach derzeitigem Erkenntnisstand fuhr ein 50-Jähriger mit seinem Fahrzeug auf der Langenbeckstraße in Richtung Philippsschanze. An der Kreuzung zur Oberen Zahlbacher Straße wollte er nach links abbiegen. Hierbei übersah er eine querende ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren