Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: 90-jährige Frau in Mainz von Taschendieb bestohlen

Mainz (ots)

Eine 90-jährige Frau ist am Montag, 10.11.2025, gegen 11:40 Uhr in der Langenbeckstraße in der Mainzer Oberstadt ins Visier eines Taschendiebes geraten.

Die Seniorin war zuvor in einem Supermarkt einkaufen. Ihre Geldbörse hatte sie zuvor in einer Rolltasche verstaut. Unterwegs bemerkte sie ein Geräusch, das dem Öffnen des Klettverschlusses ihrer Tasche ähnelte. Als sie sich umdrehte, sprach sie ein unbekannter Mann an und fragte, ob sie ihm Geld wechseln könne. Nachdem sie dies verneinte, entfernte sich der Mann in unbekannte Richtung. Kurz darauf stellte die Frau fest, dass ihre Geldbörse entwendet worden war. In der grauen, länglichen Damengeldbörse aus Leder befanden sich unter anderem Bargeld und Dokumente.

Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben: 40 bis 50 Jahre alt, circa 175 cm groß. normale Statur, kurze dunkle Haare, kein Bart, keine Brille, trug dunkle Jacke und dunkle Hose, sprach akzentfreies Deutsch.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-34150 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell