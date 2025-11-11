PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: 90-jährige Frau in Mainz von Taschendieb bestohlen

Mainz (ots)

Eine 90-jährige Frau ist am Montag, 10.11.2025, gegen 11:40 Uhr in der Langenbeckstraße in der Mainzer Oberstadt ins Visier eines Taschendiebes geraten.

Die Seniorin war zuvor in einem Supermarkt einkaufen. Ihre Geldbörse hatte sie zuvor in einer Rolltasche verstaut. Unterwegs bemerkte sie ein Geräusch, das dem Öffnen des Klettverschlusses ihrer Tasche ähnelte. Als sie sich umdrehte, sprach sie ein unbekannter Mann an und fragte, ob sie ihm Geld wechseln könne. Nachdem sie dies verneinte, entfernte sich der Mann in unbekannte Richtung. Kurz darauf stellte die Frau fest, dass ihre Geldbörse entwendet worden war. In der grauen, länglichen Damengeldbörse aus Leder befanden sich unter anderem Bargeld und Dokumente.

Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben: 40 bis 50 Jahre alt, circa 175 cm groß. normale Statur, kurze dunkle Haare, kein Bart, keine Brille, trug dunkle Jacke und dunkle Hose, sprach akzentfreies Deutsch.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-34150 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 11.11.2025 – 13:00

    POL-PPMZ: Beim Abbiegen Fußgängerin angefahren

    Mainz (ots) - Am Montag, 10.11.2025, gegen 16:45 Uhr kam es in der Langenbeckstraße in der Mainzer Oberstadt zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Fußgängerin verletzt wurde. Nach derzeitigem Erkenntnisstand fuhr ein 50-Jähriger mit seinem Fahrzeug auf der Langenbeckstraße in Richtung Philippsschanze. An der Kreuzung zur Oberen Zahlbacher Straße wollte er nach links abbiegen. Hierbei übersah er eine querende ...

    mehr
  • 11.11.2025 – 11:43

    POL-PPMZ: Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen auf der B40 bei Mainz-Bretzenheim

    Mainz (ots) - Am Montag, den 10.11.2025, gegen 08:00 Uhr, kam es auf der B40 in Höhe Mainz-Bretzenheim zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen. Drei Fahrzeuge befuhren vor einem LKW die B40 und mussten aufgrund eines Staus anhalten. Der LKW erkannte die Situation augenscheinlich zu spät und fuhr auf das am Stauende stehende Auto auf. Dieses wurde ...

    mehr
  • 11.11.2025 – 11:29

    POL-PPMZ: Betrugsfall durch vermeintliche Handwerker in Mainz-Marienborn

    Mainz-Marienborn (ots) - Am Montag, den 10.11.2025, gegen 12:45 Uhr, kam es in Mainz-Marienborn zu einem Betrugsfall durch vier bislang unbekannte Männer. Zwischen 08:00 und 09:00 Uhr erschienen die Männer am Wohnhaus eines Geschädigten und gaben an, festgestellt zu haben, dass dessen Dach reparaturbedürftig sei. Sie boten an, die Arbeiten unmittelbar auszuführen. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren