POL-PPMZ: Beim Abbiegen Fußgängerin angefahren
Mainz (ots)
Am Montag, 10.11.2025, gegen 16:45 Uhr kam es in der Langenbeckstraße in der Mainzer Oberstadt zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Fußgängerin verletzt wurde.
Nach derzeitigem Erkenntnisstand fuhr ein 50-Jähriger mit seinem Fahrzeug auf der Langenbeckstraße in Richtung Philippsschanze. An der Kreuzung zur Oberen Zahlbacher Straße wollte er nach links abbiegen. Hierbei übersah er eine querende 14-jährige Fußgängerin, die ebenfalls bei Grün über die Straße ging und Vorrang hatte. Die Jugendliche wurde von der Fahrzeugfront erfasst und fiel zu Boden. Die 14-Jährige kam verletzt ins Krankenhaus.
Ein bei dem Autofahrer durchgeführter Schnelltest reagierte positiv auf Betäubungsmittel, konkret THC. Dem Mann wurde in der Folge auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle
Telefon: 06131 / 65-30022
E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz
Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell