PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Beim Abbiegen Fußgängerin angefahren

Mainz (ots)

Am Montag, 10.11.2025, gegen 16:45 Uhr kam es in der Langenbeckstraße in der Mainzer Oberstadt zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Fußgängerin verletzt wurde.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand fuhr ein 50-Jähriger mit seinem Fahrzeug auf der Langenbeckstraße in Richtung Philippsschanze. An der Kreuzung zur Oberen Zahlbacher Straße wollte er nach links abbiegen. Hierbei übersah er eine querende 14-jährige Fußgängerin, die ebenfalls bei Grün über die Straße ging und Vorrang hatte. Die Jugendliche wurde von der Fahrzeugfront erfasst und fiel zu Boden. Die 14-Jährige kam verletzt ins Krankenhaus.

Ein bei dem Autofahrer durchgeführter Schnelltest reagierte positiv auf Betäubungsmittel, konkret THC. Dem Mann wurde in der Folge auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 11.11.2025 – 11:43

    POL-PPMZ: Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen auf der B40 bei Mainz-Bretzenheim

    Mainz (ots) - Am Montag, den 10.11.2025, gegen 08:00 Uhr, kam es auf der B40 in Höhe Mainz-Bretzenheim zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen. Drei Fahrzeuge befuhren vor einem LKW die B40 und mussten aufgrund eines Staus anhalten. Der LKW erkannte die Situation augenscheinlich zu spät und fuhr auf das am Stauende stehende Auto auf. Dieses wurde ...

    mehr
  • 11.11.2025 – 11:29

    POL-PPMZ: Betrugsfall durch vermeintliche Handwerker in Mainz-Marienborn

    Mainz-Marienborn (ots) - Am Montag, den 10.11.2025, gegen 12:45 Uhr, kam es in Mainz-Marienborn zu einem Betrugsfall durch vier bislang unbekannte Männer. Zwischen 08:00 und 09:00 Uhr erschienen die Männer am Wohnhaus eines Geschädigten und gaben an, festgestellt zu haben, dass dessen Dach reparaturbedürftig sei. Sie boten an, die Arbeiten unmittelbar auszuführen. ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 16:08

    POL-PPMZ: Zeugen gesucht nach Brand in Supermarkt in Mainz-Mombach

    Mainz (ots) - Am Montag, 10.11.2025, um 03:12 Uhr wurde der Berufsfeuerwehr Mainz ein Brand in einem Supermarkt in der Nestlestraße in Mainz-Mombach gemeldet. Die anwesenden Anwohner konnten aus dem Gebäude gebracht werden. Eine 40-Jährige wurde mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation behandelt. Die übrigen Anwohner blieben nach derzeitigem Erkenntnisstand ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren