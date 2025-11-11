Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Beim Abbiegen Fußgängerin angefahren

Mainz (ots)

Am Montag, 10.11.2025, gegen 16:45 Uhr kam es in der Langenbeckstraße in der Mainzer Oberstadt zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Fußgängerin verletzt wurde.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand fuhr ein 50-Jähriger mit seinem Fahrzeug auf der Langenbeckstraße in Richtung Philippsschanze. An der Kreuzung zur Oberen Zahlbacher Straße wollte er nach links abbiegen. Hierbei übersah er eine querende 14-jährige Fußgängerin, die ebenfalls bei Grün über die Straße ging und Vorrang hatte. Die Jugendliche wurde von der Fahrzeugfront erfasst und fiel zu Boden. Die 14-Jährige kam verletzt ins Krankenhaus.

Ein bei dem Autofahrer durchgeführter Schnelltest reagierte positiv auf Betäubungsmittel, konkret THC. Dem Mann wurde in der Folge auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell