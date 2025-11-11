Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen auf der B40 bei Mainz-Bretzenheim

Mainz (ots)

Am Montag, den 10.11.2025, gegen 08:00 Uhr, kam es auf der B40 in Höhe Mainz-Bretzenheim zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen.

Drei Fahrzeuge befuhren vor einem LKW die B40 und mussten aufgrund eines Staus anhalten. Der LKW erkannte die Situation augenscheinlich zu spät und fuhr auf das am Stauende stehende Auto auf. Dieses wurde auf das vorausfahrende Fahrzeug geschoben, welches wiederum auf ein weiteres Auto gedrückt wurde.

An allen beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden. Drei Personen erlitten leichte Verletzungen. Drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Verletzten wurden zur weiteren Abklärung in ein Mainzer Krankenhaus gebracht.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die B40 für rund 45 Minuten voll gesperrt werden. Eine Ableitung erfolgte über die Anschlussstelle Bretzenheim. Nach der Beseitigung von Trümmerteilen durch die Feuerwehr konnte eine Fahrspur wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell