Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen auf der B40 bei Mainz-Bretzenheim

Mainz (ots)

Am Montag, den 10.11.2025, gegen 08:00 Uhr, kam es auf der B40 in Höhe Mainz-Bretzenheim zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen.

Drei Fahrzeuge befuhren vor einem LKW die B40 und mussten aufgrund eines Staus anhalten. Der LKW erkannte die Situation augenscheinlich zu spät und fuhr auf das am Stauende stehende Auto auf. Dieses wurde auf das vorausfahrende Fahrzeug geschoben, welches wiederum auf ein weiteres Auto gedrückt wurde.

An allen beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden. Drei Personen erlitten leichte Verletzungen. Drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Verletzten wurden zur weiteren Abklärung in ein Mainzer Krankenhaus gebracht.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die B40 für rund 45 Minuten voll gesperrt werden. Eine Ableitung erfolgte über die Anschlussstelle Bretzenheim. Nach der Beseitigung von Trümmerteilen durch die Feuerwehr konnte eine Fahrspur wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

  • 11.11.2025 – 11:29

    POL-PPMZ: Betrugsfall durch vermeintliche Handwerker in Mainz-Marienborn

    Mainz-Marienborn (ots) - Am Montag, den 10.11.2025, gegen 12:45 Uhr, kam es in Mainz-Marienborn zu einem Betrugsfall durch vier bislang unbekannte Männer. Zwischen 08:00 und 09:00 Uhr erschienen die Männer am Wohnhaus eines Geschädigten und gaben an, festgestellt zu haben, dass dessen Dach reparaturbedürftig sei. Sie boten an, die Arbeiten unmittelbar auszuführen. ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 16:08

    POL-PPMZ: Zeugen gesucht nach Brand in Supermarkt in Mainz-Mombach

    Mainz (ots) - Am Montag, 10.11.2025, um 03:12 Uhr wurde der Berufsfeuerwehr Mainz ein Brand in einem Supermarkt in der Nestlestraße in Mainz-Mombach gemeldet. Die anwesenden Anwohner konnten aus dem Gebäude gebracht werden. Eine 40-Jährige wurde mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation behandelt. Die übrigen Anwohner blieben nach derzeitigem Erkenntnisstand ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 14:22

    POL-PPMZ: Handysünder legt bei Verkehrskontrolle in Mainz gefälschten Führerschein vor

    Mainz (ots) - Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Mainz haben am Sonntagnachmittag, 09.11.2025, einen 35-jährigen Autofahrer kontrolliert, der zuvor augenscheinlich während der Fahrt ein Mobiltelefon nutzte. Im Verlauf der Maßnahme stellte sich sein vorgelegter Führerschein schließlich noch als Totalfälschung heraus. Der Mann fuhr gegen kurz nach 15:00 Uhr mit ...

    mehr
