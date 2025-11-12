Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Diebstahl eines E-Scooters in Mainz

Mainz-Neustadt (ots)

Am Dienstag, den 11.11.2025, kam es gegen 10:30 Uhr in der Erthalstraße in der Mainzer Neutstadt zu einem Diebstahl eines E-Scooters.

Der Geschädigte stellte seinen E-Scooter im Eingangsbereich eines Lebensmittelgeschäfts unabgeschlossen ab und begab sich in die Filiale. Als er anschließend zurückkehrte, stellte er fest, dass sein E-Scooter entwendet worden war.

Nach bisherigen Erkenntnissen nutzte ein bislang unbekannter Mann einen unbeobachteten Moment, begab sich zu dem Roller und verließ mit diesem den Markt.

Anhand einer Videoaufzeichnung konnte die Tat im Nachgang nachvollzogen werden. Die Personalien des Beschuldigten konnten inzwischen ermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell