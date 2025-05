Polizei Dortmund

POL-DO: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall auf der Flughafenstraße in Dortmund-Scharnhorst schwer verletzt

Dortmund (ots)

An der Einmündung Flughafenstraße/Droote in Scharnhorst stieß am Dienstag (20. Mai) ein Motorradfahrer mit einem Auto zusammen. Dabei wurde er schwer verletzt.

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr der 20-jährige Motorradfahrer aus Dortmund gegen 16 Uhr auf der Flughafenstraße in Richtung Norden. Im Einmündungsbereich zur Straße Droote stieß er mit einem entgegenkommenden Pkw eines 71-jährigen Dortmunders zusammen.

Der 71-Jährige fuhr auf der Straße Droote in westlicher Richtung und bog nach links auf die Flughafenstraße ein. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Motorradfahrer über das Auto geschleudert. Erkenntnissen zufolge war der Motorradfahrer bei roter Ampel gefahren.

Er trug zum Unfallzeitpunkt keinen Helm und verletzte sich schwer, aber nicht lebensbedrohlich. Der Dortmunder wurde in ein Krankenhaus transportiert.

Der 71-jährige Autofahrer erlitt nach aktuellem Stand leichte Verletzungen.

Die Unfallörtlichkeit war während der Unfallaufnahme gesperrt. Polizisten leiteten Verkehrsmaßnahmen ein. Es kam zu Verkehrsstörungen. Die Polizei schätzt den Schaden auf 13.000 Euro.

