Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Bilanz zum 11.11. - Närrisches Grundgesetz auf dem Schillerplatz

Mainz (ots)

Wir blicken auf den 11.11. und die Verkündung des Närrischen Grundgesetzes auf dem Schillerplatz zurück.

Die Mainzer Polizei zieht insgesamt eine positive Bilanz des Veranstaltungstages.

Zahlreiche Besucherinnen und Besucher fanden sich auf dem Veranstaltungsgelände ein. Das Kontingent der insgesamt 9.000 Tickets war vollständig ausgeschöpft. Bereits ab Einlass war ein deutlicher Personenzulauf zu verzeichnen, sodass das Gelände nahezu ausgelastet war.

Die Stimmung war ausgelassen, und weitestgehend wurde gemeinsam friedlich gefeiert.

Gemeinsam mit dem Rechts- und Ordnungsamt führte die Polizei Kontrollen im Hinblick auf das bestehende Waffenverbot durch. In der Ludwigstraße konnte eine Person angetroffen werden, die ein langes Schwert sowie eine Anscheinswaffe mit sich führte. Beide Gegenstände wurden sichergestellt. Dies war der einzige Verstoß gegen das Waffengesetz, der im Rahmen der Veranstaltung festgestellt wurde.

Darüber hinaus wurden Jugendschutzkontrollen durchgeführt. Hierbei konnten bei mehreren Jungendlichen unter 18 Jahren Vapes, Zigaretten sowie rund zwei Liter hochprozentiger Alkohol sichergestellt werden.

Insgesamt wurden zehn Strafanzeigen aufgenommen, unter anderem wegen Beleidigung und Körperverletzungsdelikten.

Gegen 21:00 Uhr leerte sich der Schillerplatz zunehmend, und viele Feiernde begaben sich in umliegende Lokalitäten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell