LPI-G: Notrufmissbrauch in Greiz - Feuerwehr rückt aus

Gera (ots) - Gera: Am Sonntagmittag (15.06.2025) wurde in der Jenaer Straße ein Wohnungseinbruch festgestellt. Der Täter gelangte auf unbekannte Art und Weise in die Wohnung des 32-jährigen Geschädigten und entwendete anschließend mehrere Tausend Euro Bargeld. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung - Tel. 0365 / 8234 1465 (Bezugsnummer 0153159/2025). (AK) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr