POL-MFR: (1090) Einbrüche in mehrere Schulen - Zeugenaufruf

Abenberg (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (19.11.2025) brachen Unbekannte in Schulen in Abenberg (Lkrs. Roth) und Windsbach (Lkrs. Ansbach) ein. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich zwischen Dienstag, 13:45 Uhr, und Mittwoch, 07:00 Uhr, gewaltsam Zugang zu einem Schulgebäude in der Güssübelstraße in Abenberg sowie zu einem Schulgebäude im Jahnring in Windsbach. Die Täter gingen zudem ein weiteres Schulgebäude in der Hauptstraße in Abenberg an, hier gelang es jedoch nicht, in die Innenräume zu gelangen.

Die Einbrecher verursachten Sachschaden von rund 6.000 Euro. Nach bisherigem Ermittlungsstand entwendeten die Täter verschiedene Gegenstände im Wert von mehreren tausend Euro.

Die Kriminalpolizei Schwabach und Ansbach führten an den Tatorten Spurensicherungsmaßnahmen durch. Die weiteren Ermittlungen übernahmen die zuständigen Fachkommissariate für Eigentumsdelikte. Zeugen, die im Bereich der Tatorte verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112 3333 beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken zu melden.

Erstellt durch: Michael Sebald

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell