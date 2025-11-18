PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MFR: (1089) Radfahrerin in Fürth gestürzt - Verkehrspolizei sucht Zeugen

Fürth (ots)

Am Dienstagmorgen (18.11.2025) stürzte eine Radfahrerin vermutlich alleinbeteiligt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Eine 35-jährige Radfahrerin war gegen 06:10 Uhr auf der Cadolzburger Straße in Fürth unterwegs. Nach derzeitigen Erkenntnissen stürzte sie ohne Fremdbeteiligung. Aufgrund der Schwere ihrer Kopfverletzungen konnte sich die Radfahrerin nicht an alle Einzelheiten des Sturzes erinnern.

Zur Klärung des Unfallhergangs übernahm die Verkehrspolizei Fürth die weitere Sachbearbeitung und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 0911 973997 - 123 zu melden.

