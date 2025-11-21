Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1099) Brand eines Wohnhauses - Tote Person gefunden - Aktueller Ermittlungsstand

Hersbruck (ots)

Wie mit Meldung 1081 berichtet, haben Feuerwehrleute am vergangenen Samstag (15.11.2025) bei Löscharbeiten in einem Wohnhaus in Hersbruck (Lkrs. Nürnberger Land) eine tote Person gefunden. Während die Ermittlungen zur Brandursache noch nicht abgeschlossen sind, ist die Identität des Verstorbenen zwischenzeitlich geklärt.

Der Brand des Wohnhauses in der Spitalgasse war am Samstagabend gegen 21:45 Uhr gemeldet worden. Feuerwehrleute mussten im Zuge der Löscharbeiten vier Menschen aus dem Haus bringen. In der Wohnung, in der es zum Brandausbruch gekommen war, fanden die Einsatzkräfte der Feuerwehr einen toten Mann.

Die Kriminalpolizei Schwabach führt die Ermittlungen zur Brandursache. Diese ist auch nach Hinzuziehung eines Brandexperten vom Bayerischen Landeskriminalamt (BLKA) noch nicht abschließend geklärt. Allerdings ergeben sich zum aktuellen Zeitpunkt auch weiterhin keine Anhaltspunkte für eine vorsätzliche Brandlegung.

Die Identität des Verstorbenen konnte zwischenzeitlich durch einen DNA-Abgleich festgestellt werden. Demnach handelt es sich um den 68-jährigen Mieter der betroffenen Wohnung. Im Rahmen der Obduktion zeigte sich außerdem, dass der Mann durch eine Rauchgasintoxikation ums Leben kam.

Erstellt durch: Michael Konrad

