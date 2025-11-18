PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Alkoholisierte Autofahrerin in Brake kontrolliert +++ Führerschein beschlagnahmt

Delmenhorst (ots)

Eine alkoholisierte Autofahrerin wurde am Montag, 17. November 2025, gegen 20:00 Uhr, in Brake von der Polizei kontrolliert.

Die 41-jährige Frau aus Brake war mit einem SUV auf der Golzwarder Straße unterwegs und wurde aufgrund ihrer unsicheren Fahrweise gestoppt. Unmittelbar nach dem Öffnen der Fahrertür nahmen die Beamten Alkoholgeruch wahr und boten der Frau einen Test an. Dieser ergab einen Atemalkoholwert von 1,27 Promille.

Gegen die Brakerin ist ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet worden. Die Entnahme einer Blutprobe war erforderlich. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg ordnete eine Richterin die Beschlagnahme des Führerscheins der 41-Jährigen an.

Rückfragen bitte an:

Albert Seegers
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

