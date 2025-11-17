PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: ERGÄNZUNG zu Tödliche Auseinandersetzung unter Arbeitskollegen im Wohnpark Ahlhorn +++ Haftbefehl erlassen

Delmenhorst (ots)

Der bei einer Auseinandersetzung im Wohnpark Ahlhorn ums Leben gekommene 32-Jährige ist am Montag, 17. November 2025, obduziert worden. Todesursache war eine Stichverletzung am Rücken.

Der vorläufig festgenommene 23-jährige Arbeitskollege wird verdächtigt, dem 32-Jährigen diese Verletzung im Laufe eines Streits in der gemeinsamen Unterkunft mit einem Messer zugefügt zu haben. Aufgrund des dringenden Tatverdachts wurde er einem Haftrichter vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg einen Untersuchungshaftbefehl erließ.

+++ Erstmeldung vom 16. November 2025 +++

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68438/6159413

Rückfragen bitte an:

Albert Seegers
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren