POL-DEL: Landkreis Oldenburg: ERGÄNZUNG zu Tödliche Auseinandersetzung unter Arbeitskollegen im Wohnpark Ahlhorn +++ Haftbefehl erlassen

Delmenhorst (ots)

Der bei einer Auseinandersetzung im Wohnpark Ahlhorn ums Leben gekommene 32-Jährige ist am Montag, 17. November 2025, obduziert worden. Todesursache war eine Stichverletzung am Rücken.

Der vorläufig festgenommene 23-jährige Arbeitskollege wird verdächtigt, dem 32-Jährigen diese Verletzung im Laufe eines Streits in der gemeinsamen Unterkunft mit einem Messer zugefügt zu haben. Aufgrund des dringenden Tatverdachts wurde er einem Haftrichter vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg einen Untersuchungshaftbefehl erließ.

+++ Erstmeldung vom 16. November 2025 +++

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68438/6159413

