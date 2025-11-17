Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden in Ganderkesee +++ Autofahrerin leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Ganderkesee hat eine Autofahrerin am Montag, 17. November 2025, gegen 09:10 Uhr, leichte Verletzungen erlitten. Zudem entstanden hohe Sachschäden.

Zur Unfallzeit war ein 43-jähriger Mann aus Sittensen mit einem Sattelzug auf der Autobahn 28 in Richtung Oldenburg unterwegs, die er an der Anschlussstelle Ganderkesee-Ost verließ. An der Einmündung zur Almsloher Straße bog er nach rechts in Richtung Elmeloh ab und übersah dabei den VW einer 40-jährigen Oldenburgerin, die die Almsloher Straße in derselben Richtung befuhr.

Der neuwertige VW kollidierte mit der linken Seite der Sattelzugmaschine und war nicht mehr fahrbereit. Insgesamt entstanden Schäden in Höhe von etwa 45.000 Euro. Die 40-Jährige klagte über Schmerzen im Oberkörper und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Am Unfallort kam es bis 10:30 Uhr zu Behinderungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell