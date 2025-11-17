Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Stark alkoholisierter Autofahrer kollidiert in Wildeshausen mit Hauswänden

Delmenhorst (ots)

Ein stark alkoholisierter Autofahrer ist am Sonntag, 16. November 2025, gegen 18:10 Uhr, in Wildeshausen von der Straße abgekommen und mit Hauswänden kollidiert.

Der 38-jährige Mann aus Wildeshausen war mit einem Kleinwagen auf der Straße "Zwischenbrücken" in Richtung Huntetor unterwegs und kam aufgrund seiner starken Alkoholisierung zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier kollidierte er mit einer Straßenlaterne und einer Hauswand, setzte seine Fahrt aber fort. Nach wenigen Metern kam er schließlich nach links von der Straße ab, prallte gegen eine weitere Hausmauer und kam zum Stillstand.

Der Unfallverursacher war stark alkoholisiert und erlitt leichte Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren, in dem auch die Entnahme einer Blutprobe erforderlich war. Ein zuvor durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,56 Promille. Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein des Mannes, gegen den wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt wird. Durch den Unfall entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 11.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell