PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Tödliche Auseinandersetzung unter Arbeitskollegen im Wohnpark Ahlhorn +++ Festnahme eines Tatverdächtigen

Delmenhorst (ots)

Bei einer Auseinandersetzung unter Arbeitskollegen ist am Sonntag, 16. November 2025, in Ahlhorn ein 32-jähriger Mann ums Leben gekommen.

Bewohner des Wohnparks in der Straße "Am Scheidewald" informierten gegen 01:30 Uhr den Sicherheitsdienst über eine Auseinandersetzung auf dem Gelände. Durch erste Ermittlungen vor Ort ergab sich ein Tatverdacht gegen einen Hausbewohner und Arbeitskollegen des Verstorbenen. Im Laufe der Nacht wurde der 23-jährige Mann vorläufig festgenommen.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der tödlichen Auseinandersetzung dauern an.

Rückfragen bitte an:

Albert Seegers
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Alle Meldungen Alle
  • 16.11.2025 – 12:47

    POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis in Wildeshausen

    Delmenhorst (ots) - Am Samstag, 15.11.2025, gegen 12:01 Uhr, kontrollierte eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizei Wildeshausen den Fahrzeugführer eines Pkw, welcher die Delmenhorster Straße in Wildeshausen befuhr. Der 21-Jährige Lüdinghauser konnte lediglich ein Lichtbild einer moldauischen Fahrerlaubnis vorzeigen. Es ergaben sich Anhaltspunkte darauf, dass ...

    mehr
  • 16.11.2025 – 12:45

    POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Pkw-Fahrer unter Drogeneinfluss in Wildeshausen gestoppt

    Delmenhorst (ots) - Am Samstag, 15.11.2025, gegen 19:55 Uhr, kontrollierte eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizei Wildeshausen den Fahrzeugführer eines PKW, welcher den Reepmoorsweg in Wildeshausen befuhr. Im Rahmen der Verkehrskontrolle des 33-Jährigen aus Wildeshausen konnten die eingesetzten Beamten feststellen, dass dieser unter dem Einfluss berauschender ...

    mehr
  • 16.11.2025 – 11:23

    POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Unfall unter Alkoholeinfluss

    Delmenhorst (ots) - Am Samstagabend, um 22:43 Uhr kam es an der Kreuzung Dwostraße / Nutzhorner Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Eine 25-jährige Delmenhorsterin wartete in der Dwostraße mit einem Fiat 500 vor der rot zeigenden Lichtzeichenanlage, was ein nachfolgender 39-jähriger Delmenhorster mit einem Audi A3 alkoholbedingt zu spät bemerkte. Es kam zum Auffahrunfall, wobei die Fahrerin des Fiat ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren