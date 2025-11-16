Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Tödliche Auseinandersetzung unter Arbeitskollegen im Wohnpark Ahlhorn +++ Festnahme eines Tatverdächtigen

Delmenhorst (ots)

Bei einer Auseinandersetzung unter Arbeitskollegen ist am Sonntag, 16. November 2025, in Ahlhorn ein 32-jähriger Mann ums Leben gekommen.

Bewohner des Wohnparks in der Straße "Am Scheidewald" informierten gegen 01:30 Uhr den Sicherheitsdienst über eine Auseinandersetzung auf dem Gelände. Durch erste Ermittlungen vor Ort ergab sich ein Tatverdacht gegen einen Hausbewohner und Arbeitskollegen des Verstorbenen. Im Laufe der Nacht wurde der 23-jährige Mann vorläufig festgenommen.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der tödlichen Auseinandersetzung dauern an.

