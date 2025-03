POL-NI: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Verden und der Zentralen Kriminalinspektion der Polizeidirektion Göttingen

Stadthagen (ots) - (Reh) Am Sonntagabend, gegen 19:50 Uhr ereignete sich auf der Straße Am Bückeberg in Stadthagen, OT Hörkamp-Langenbruch, ein Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten PKW. Eine 47-jährige Fahrzeugführerin aus Stadthagen befuhr mit ihrem Toyota zum o. g. Zeitpunkt die Straße Am Bückeberg in Richtung Wendthagen-Ehlen. Aufgrund von ...

mehr