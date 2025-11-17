Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Delmenhorst: Wohnungsbrand mit 1 schwerverletzten Person

Delmenhorst (ots)

Am 16.11.2025, um 18.18 Uhr, kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Bachstraße in Delmenhorst. Erste Einsatzkräfte stellten vor Ort den Vollbrand eines Wohnzimmers in einer Wohnung im 1. OG fest. Der 28-jährige Bewohner stand auf seinem Balkon und rief um Hilfe. Die Feuerwehr rettete die Person mit einer tragbaren Leiter und evakuierte das Gebäude. Der Bewohner zog sich schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Feuerwehr Delmenhorst (Berufsfeuerwehr Delmenhorst, freiwillige Feuerwehren Delmenhorst-Stadt und Delmenhorst-Süd) rückte mit 64 Mann aus und löschte den Brand. Eine Ausbreitung des Feuers auf weitere Wohnungen konnte verhindert werden. Die Feuerwehr erklärte das gesamte Mehrfamilienhaus vorübergehend für nicht bewohnbar. Die 6 betroffenen Mieter kamen bei Familienmitgliedern unter. Der Brandort wurde beschlagnahmt, die Ermittlungen dauern an. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Der Schaden wird auf 100.000 Euro geschätzt.

