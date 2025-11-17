Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Alkoholisierter Autofahrer in Wüsting von der Straße abgekommen

Delmenhorst (ots)

Ein alkoholisierter Autofahrer ist am Sonntag, 16. November 2025, gegen 17:00 Uhr, in Wüsting von der Fahrbahn abgekommen.

Der 58-jährige Mann aus der Gemeinde Hude wollte mit seinem Auto mit Anhänger auf der Hauptstraße wenden und rutschte dabei zwischen der Straße "Am Klosterkiel" und dem Ströhenweg in einen Graben. Ein Abschleppunternehmen musste mit der Bergung des Autos beauftragt werden. Beamte der Polizei stellten bei der Unfallaufnahme fest, dass der 58-Jährige nach Alkohol roch. Ein durchgeführter Test ergab einen Atemalkoholwert von 1,79 Promille.

Gegen den Unfallverursacher ist ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden. Die Entnahme einer Blutprobe war erforderlich. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg ordnete ein Richter die Beschlagnahme des Führerscheins an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell