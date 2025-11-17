PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Alkoholisierter Autofahrer in Wüsting von der Straße abgekommen

Delmenhorst (ots)

Ein alkoholisierter Autofahrer ist am Sonntag, 16. November 2025, gegen 17:00 Uhr, in Wüsting von der Fahrbahn abgekommen.

Der 58-jährige Mann aus der Gemeinde Hude wollte mit seinem Auto mit Anhänger auf der Hauptstraße wenden und rutschte dabei zwischen der Straße "Am Klosterkiel" und dem Ströhenweg in einen Graben. Ein Abschleppunternehmen musste mit der Bergung des Autos beauftragt werden. Beamte der Polizei stellten bei der Unfallaufnahme fest, dass der 58-Jährige nach Alkohol roch. Ein durchgeführter Test ergab einen Atemalkoholwert von 1,79 Promille.

Gegen den Unfallverursacher ist ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden. Die Entnahme einer Blutprobe war erforderlich. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg ordnete ein Richter die Beschlagnahme des Führerscheins an.

Rückfragen bitte an:

Albert Seegers
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren