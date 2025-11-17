POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall in Nordenham

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

Landkreis Wesermarsch: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall in Nordenham

Delmenhorst (ots)

Eine bislang unbekannte Person ist am Sonntag, 16. November 2025, in Nordenham mit einem Auto vom Sandinger Weg abgekommen. Als die Polizei gegen 14:10 Uhr auf den Unfallort zukam, befand sich der Mercedes mit laufendem Motor in einem wasserführenden Graben. Personen konnten in der Nähe nicht mehr angetroffen werden. Der Mercedes, an dem Schäden in Höhe von ungefähr 7.500 Euro entstanden, musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden.

Die Polizei fragt nun, wer in der Zeit zwischen 13:30 und ungefähr 14:00 Uhr mögliche Unfallverursacher im Sandinger Weg gesehen hat. Hinweise werden unter 04731/2694-0 entgegengenommen.

