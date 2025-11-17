PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall in Nordenham

Delmenhorst (ots)

Eine bislang unbekannte Person ist am Sonntag, 16. November 2025, in Nordenham mit einem Auto vom Sandinger Weg abgekommen. Als die Polizei gegen 14:10 Uhr auf den Unfallort zukam, befand sich der Mercedes mit laufendem Motor in einem wasserführenden Graben. Personen konnten in der Nähe nicht mehr angetroffen werden. Der Mercedes, an dem Schäden in Höhe von ungefähr 7.500 Euro entstanden, musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden.

Die Polizei fragt nun, wer in der Zeit zwischen 13:30 und ungefähr 14:00 Uhr mögliche Unfallverursacher im Sandinger Weg gesehen hat. Hinweise werden unter 04731/2694-0 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Albert Seegers
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Alle Meldungen Alle
  • 17.11.2025 – 01:17

    POL-DEL: Delmenhorst: Wohnungsbrand mit 1 schwerverletzten Person

    Delmenhorst (ots) - Am 16.11.2025, um 18.18 Uhr, kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Bachstraße in Delmenhorst. Erste Einsatzkräfte stellten vor Ort den Vollbrand eines Wohnzimmers in einer Wohnung im 1. OG fest. Der 28-jährige Bewohner stand auf seinem Balkon und rief um Hilfe. Die Feuerwehr rettete die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren