Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden in Ganderkesee

Delmenhorst (ots)

Hoher Sachschaden ist am Montag, 17. November 2025, gegen 09:10 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Ganderkesee entstanden. Personen wurden nicht verletzt.

Zur Unfallzeit wollte eine 89-jährige Frau aus Ganderkesee mit einem Toyota von einem Parkstreifen auf die Straße "Ring" einfahren. Dabei kollidierte sie mit dem Renault eines 81-Jährigen aus Ganderkesee, der in Richtung Bergedorfer Straße unterwegs war. Nach dem Zusammenstoß geriet der Toyota zurück auf den Parkstreifen, kollidierte mit einem stehenden Kleinwagen und abschließend mit der Friedhofsmauer.

Der Pkw der Frau und der Renault des 81-Jährigen mussten abgeschleppt werden. Es entstanden Schäden in Höhe von 14.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell