POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall in Elsfleth

Delmenhorst (ots)

In Elsfleth sind am Montag, 17. November 2025, ein Wohnmobil und ein Auto zusammengestoßen. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls.

Ein 32-jährigr Bremer war gegen 12:45 Uhr mit einem Opel auf der Parkstraße in Richtung B212 unterwegs. Kurz vor der Einmündung zur Bundesstraße kollidierte er mit dem Wohnmobil eines 63-Jährigen aus Nordenham. Es entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 5.000 Euro, der Autofahrer erlitt leichte Verletzungen.

Beide Männer gaben sich gegenseitig die Schuld für das Zustandekommen des Unfalls, weshalb die Polizei nach Zeugen sucht. Hinweise werden unter der Telefonnummer 04401/935-0 entgegengenommen.

