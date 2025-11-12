PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Segeberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Rellingen - Unbekannter Mann spricht Kind vor der Schule an

Rellingen (ots)

Am 11.11.2025 (Dienstag) soll es im Appelkamp in Rellingen zu einem Ansprechen eines Kindes durch einen unbekannten Mann gekommen.

Gegen 16.00 Uhr habe ein Mann ein Kind vor der Grundschule angesprochen und versucht, es in Richtung seines Fahrzeuges zu ziehen. Das Mädchen sei dann sofort weggelaufen und habe ihre Mutter informiert.

Die Familie hat zwischenzeitlich Anzeige erstattet. Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Das Polizeirevier Pinneberg reagiert auf diese Information mit entsprechender Präsenzverstärkung an tatrelevanten Orten.

Nach den derzeit vorliegenden Informationen sucht die Polizei nach einem älteren Mann mit weiß-grauen Haaren und weiß-grauem Bart, der zudem einen weißen Mini-Van mit vermutlich Pinneberger Kennzeichen genutzt haben soll.

Vor diesem Hintergrund gibt die Polizei folgende Tipps:

Eine (sexuelle) Gewalttat gegen die eigenen Kinder ist ein Alptraum für alle Eltern. Wissen sollte man, dass es keinen totalen Schutz vor solchen Gefahren geben kann.

Dennoch ist eine grundsätzliche Angst oder gar Panik weder angebracht noch besonders hilfreich.

Nicht jeder Mensch, der Ihr Kind anspricht, hat Böses im Sinn!

Nicht verängstigte und in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkte Kinder, sondern mutige, starke und selbstbewusste Kinder sind am wirksamsten geschützt!

Tipps für die Eltern:

   - Kinder sollten im Alltag Respekt erfahren und Selbstvertrauen 
     entwickeln. Erfahrungsgemäß sprechen Täter unsicher und 
     unselbständig wirkende Kinder bevorzugt an. Machen Sie Ihrem 
     Kind bewusst, dass es eine eigene Persönlichkeit darstellt und 
     es Grenzen gibt, die kein Mensch - weder ein Fremder, noch ein 
     Bekannter - überschreiten darf. Selbstbewusstsein ist der 
     wirksamste Schutz vor sexuellem Missbrauch!
   - Kinder müssen lernen, dass sie auch Erwachsenen gegenüber "NEIN"
     sagen dürfen. Sie sind nicht verpflichtet, mit Fremden zu reden 
     oder Auskünfte zu geben. Ängstigen Sie Ihr Kind nicht, aber 
     sagen Sie ihm immer wieder, dass es ohne Ihre Genehmigung weder 
     mit Fremden mitgehen, noch in deren Auto einsteigen darf. Ihr 
     Kind sollte Ihnen darüber berichten, wenn es zum Mitgehen oder 
     Mitfahren aufgefordert worden ist oder dies trotz Ihres Verbotes
     getan haben sollte.
   - Schauen Sie sich mit Ihrem Kind auf dem Schulweg und in der 
     näheren Umgebung sogenannte "Rettungsinseln" an: ein Geschäft, 
     in dem es die Kassiererin ansprechen kann, eine Straße, in der 
     viele Menschen sind, oder ein Haus, wo es klingeln kann.
   - Üben Sie mit Ihrem Kind, wie es sich in bedrohlichen Lagen 
     verhalten soll, damit es im Notfall richtig reagieren kann. So 
     sollte es zum Beispiel andere Erwachsene ansprechen oder auch 
     laut um Hilfe schreien. Versucht ein Täter Ihr Kind anzufassen, 
     dann sollte es sich nicht verstecken, sondern weglaufen, und 
     zwar dorthin, wo es hell ist und wo Menschen sind.

Vermeiden Sie die Verbreitung von Gerüchten und somit die Entstehung einer Hysterie! Sprechen Sie zunächst mit Ihrer Polizei! Über Polizeinotruf erreichen Sie Ihre Polizei zu jeder Tages- und Nachtzeit!!!

Tipps für die Kinder:

   - Gehe niemals mit fremden Personen mit - nimm auch keine 
     Geschenke an.
   - Gehe mit Freunden oder Klassenkameraden gemeinsam - zusammen 
     seid Ihr stark und die Wege sind sicherer.
   - Benutze möglichst immer gleiche Wege - so kennst Du Dich gut aus
     und weißt, wo Du im Notfall Hilfe finden kannst. Sage laut und 
     deutlich, was Du nicht willst - habe Mut zu sagen: Lassen Sie 
     mich in Ruhe!
   - Halte Dich in öffentlichen Verkehrsmitteln in der Nähe des 
     Fahrers oder der Fahrerin auf - er/sie kann Hilfe leisten oder 
     die Polizei rufen.
   - Trete auf keinen Fall an Fahrzeuge heran - Fragen von 
     Autofahrern können von Erwachsenen beantwortet werden. - Wenn Du
     Dich bedroht fühlst, mach auf Dich aufmerksam - sei laut und 
     gehe direkt zu anderen Personen, um Dir Hilfe zu holen. Der 
     Täter ist allein - Du nicht!
   - Weglaufen ist nicht feige - wenn Du Dich abwendest und gehst, 
     schaffst Du Abstand.
   - Wenn keine Erwachsenen in der Nähe sind, sprich andere Kinder 
     an.
   - Du kannst in Notsituationen jederzeit aus einer Telefonzelle 
     oder mit dem Handy die Polizei über 110 anrufen.
   - Bei Fragen oder Problemen kannst Du eine Polizeidienststelle 
     aufsuchen und einen Polizeibeamten oder eine Polizeibeamtin 
     ansprechen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg
- Pressestelle -
Dorfstr. 16-18
23795 Bad Segeberg

Michael Bergmann
Telefon: 04551-884-2020
E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Segeberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Segeberg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Segeberg
Alle Meldungen Alle
  • 11.11.2025 – 15:26

    POL-SE: Norderstedt - Polizei sucht Zeugen nach Raubtat

    Norderstedt (ots) - Am heutigen Dienstag (11.11.2025) ist es gegen 06.45 Uhr zu einer Raubtat vor einer Kindertagesstätte in der Straße Deckerberg gekommen. Eine Erzieherin wurde hierbei leicht verletzt. Zur genannten Zeit war die 28-jährige Hamburgerin auf dem Weg zur Kindertagesstätte Forstweg. Im Bereich der Eingangstür erhielt sie einen kräftigen Stoß gegen den Rücken und stürzte zu Boden. Ein unbekannter ...

    mehr
  • 11.11.2025 – 14:32

    POL-SE: Pinneberg - Täter erbeuten Modeschmuck bei Einbruch in Wohnhaus - Polizei sucht Zeugen

    Pinneberg (ots) - Am 10.11.2025 (Montag) ist es zwischen 18.50 Uhr und 19.50 Uhr zu einem Einbruch in ein Wohnhaus im Rotbuchenkamp gekommen. Der oder die Täter erbeuteten hierbei Modeschmuck. Im Tatzeitraum verschafften sich unbekannte Täter Zugang über ein Dachfenster und durchsuchten nach Betreten des Hauses nahezu alle Schubladen und Kommoden. Aufgefundenen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren