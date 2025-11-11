Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg - Täter erbeuten Modeschmuck bei Einbruch in Wohnhaus - Polizei sucht Zeugen

Pinneberg (ots)

Am 10.11.2025 (Montag) ist es zwischen 18.50 Uhr und 19.50 Uhr zu einem Einbruch in ein Wohnhaus im Rotbuchenkamp gekommen. Der oder die Täter erbeuteten hierbei Modeschmuck.

Im Tatzeitraum verschafften sich unbekannte Täter Zugang über ein Dachfenster und durchsuchten nach Betreten des Hauses nahezu alle Schubladen und Kommoden. Aufgefundenen Schmuck im Wert von wenigen 100 Euro nahmen der oder die Täter an sich und entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung.

Die Ermittlungen führt die Kriminalpolizei Pinneberg. Nach dort können Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in Tatzeit-/Tatortnähe über die Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail über sg4.pinneberg.ki@polizei.landsh.de mitgeteilt werden.

