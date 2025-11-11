Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Wedel - Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus

Wedel (ots)

In der Zeit vom 07.11.2025 (Freitag, 15.30 Uhr) bis zum 08.11.2025 (Samstag, 16.00 Uhr) ist es zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl im Birkenweg gekommen. Ob der oder die Täter hierbei etwas entwendeten, ist noch nicht bekannt.

Im Tatzeitraum verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zum Haus und durchsuchten die Räumlichkeiten. Hierzu wurden Schränke und Schubladen geöffnet und der Inhalt achtlos auf dem Boden verteilt. Ob hierbei etwas gestohlen wurde, war zum Zeitpunkt der Tatbestandsaufnahme noch unklar.

Die Ermittler der Kriminalpolizei Pinneberg bitten nun Zeugen, die Auffälligkeiten im Tatzeitraum und in Tatortnähe beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail unter sg4.pinneberg.ki@polizei.landsh.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell